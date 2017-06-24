В СМИ опровергли заявление, что в ноябре Земля погрузится во тьму

Американское космическое агентство NASA сделало заявление о том, что в ноябре Земля на две недели якобы погрузится в полную темноту.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Федеральное агентство новостей» и доклад главы NASA Чарльза Болдена.

Данный феномен якобы объяснили тем, что Венера и Юпитер столкнутся с параллелизмом, из-за чего на Солнце произойдет мощнейший взрыв. Температура звезды резко возрастет и будет понижаться в течение 15 суток. На это время Солнце изменит цвет и станет синим.

Впрочем, на деле информация оказалась уткой, опубликованной в американских СМИ. Многие российские СМИ опубликовали подобные сообщения, отмечают «Известия».