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В школах Пензы выпускные вечера прошли без происшествий

24 июня в 11:35 160 просмотров
, что выпускные вечера в школах города прошли без происшествий.

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Вице-мэр Пензы Владимир Попков утром 24 июня сообщил главе администрации Виктору Кувайцеву о том, что выпускные вечера в школах города прошли без происшествий.

«С выпускниками и их родителями была проведена разъяснительная работа и инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, о применении пиротехнических средств. Все начальники городских управлений были закреплены за образовательными учреждениями. Они поздравили педагогов, выпускников и их родителей с праздником и находились в школах до окончания мероприятий», — отметили в пресс-службе мэрии.

Также 23 июня работали две мобильные группы, в состав которых вошли ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Шалавина, заведующий сектором отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями Марина Насонова, а также сотрудники полиции и управления образования. Они проверяли исполнение законодательства в части продажи алкоголя.

Нарушений общественного порядка и общественной безопасности, преступлений или правонарушений, связанных с выпускными вечерами, не было выявлено.


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