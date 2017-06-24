Скворцова: В регионе есть потрясающие сдвиги по многим направлениям медицины

В правительстве Пензенской области состоялся пресс-подход, в ходе которого министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подвела итоги своего визита в регион.

По ее словам, в Пензенской области за последнее время стало существенно меньше проблем в сфере медицины, отмечаются положительные сдвиги по многим направлениям.

«Мы работаем над тем, чтобы дальше увеличивать продолжительность жизни нашего населения, снижать смертность и поддерживать рождаемость на высоких уровнях — это наши задачи. Очень многое сделано в Пензенской области, есть потрясающие сдвиги. Мы обсудили то, что предстоит сделать в ближайшее время. Это касается и работы первичного звена, и сельского здравоохранения, и восполнения дефицита медицинских кадров. Мы планируем в ближайшее время прислать бригады главных специалистов ведущих федеральных центров, чтобы на месте поработать по таким направлениям, как сердечно-сосудистые заболевания, дыхательные, пищеварительные, — там, где мы видим ресурс для дальнейшего улучшения показателей», — рассказала она.

Вероника Скворцова также отметила, что Пензенская область — один из передовых регионов страны по внедрению электронного документооборота и электронной записи ко врачу.

Она оценила ход реализации в регионе пилотного проекта «Бережливая поликлиника», направленного на совершенствование медицинских услуг.

«Проделана очень большая работа за очень короткий период времени — полтора месяца. Хочу поблагодарить губернатора Пензенской области за то, что он поддержал начинания Минздрава, оказав нам помощь и финансовую, и ресурсную, и идеологическую. Удовлетворенность населения медицинскими услугами за этот период выросла более чем на 10%, это очень хороший результат», — сказала глава федерального ведомства.



Губернатор Иван Белозерцев отметил, что в регионе продолжится работа по повышению качества и доступности медицинской помощи.

«Надо повышать профессиональный уровень медработников первичного звена. На эти цели в региональном бюджете заложены средства, чтобы приглашать специалистов, повышать квалификацию врачей, поскольку от этого часто зависят жизнь и здоровье пациентов», — подчеркнул он

Глава региона отметил, что нужно объяснять населению необходимость своевременных медосмотров.

«Врачи готовы к проведению диспансеризации населения, но и сами граждане должны думать о своем самочувствии. Многие из тех, кто прошел диспансеризацию и обнаружил медицинскую проблему, которую удалось решить, взял за правило профилактические визиты в поликлинику. Нужно, чтобы заботиться о своем здоровье стремился каждый из нас», — призвал он.