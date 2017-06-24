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Кувайцев призвал ускорить работы по переселению жильцов ул. Ударной, 35

24 июня в 12:34 298 просмотров
, в ходе которого обсуждалась ситуация по дому № 35 на улице Ударной.

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24 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, в ходе которого обсуждалась ситуация по дому № 35 на улице Ударной.

Замдиректора департамента ЖКХ Денис Леонтьев доложил о текущей ситуации с переездом собственников квартир в маневренный фонд на ул. Ленинградской, 8а и 5-й Виноградный проезд, 22.

«После того, как для жителей Ударной был организован осмотр условий проживания в маневренном фонде, люди стали переезжать в выбранное жилье. Для них организована бесплатная помощь в перевозке вещей. Большая часть собственников записалась на 24 и 25 июня и подала документы в отдел распределения муниципального жилищного фонда администрации города Пензы на предоставление помещений маневренного фонда», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В результате поквартирного обхода выяснилось, что в 24 комнатах живут квартиранты, большинство освободят помещения до 30 июня. Квартирантам также сообщили о возможности предоставления бесплатного транспорта и помощи для переезда.

Виктор Кувайцев призвал ускорить процесс переезда жильцов.

«Необходимо еще раз им напомнить о том, что ресурсоснабжающие организации готовятся к тому, чтобы в ближайшие дни отключить газ, свет и воду. Особое беспокойство высказывают представители газовой службы. Для нас на первом месте сейчас стоит предоставление людям безопасного жилья, отвечающего всем санитарным нормам. Также необходимо еще раз провести беседу с собственниками о том, что размер площади, которой они владеют, будет учитываться при предоставлении им нового жилья», — сказал он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prizval_uskorit_protsess_pereezda_zhiltsov_doma_35_po_ulitse_udarnoy/

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