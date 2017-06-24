В Пензе обсудили вопросы легализации алкогольного рынка области

В минсельхозе Пензенской области прошло заседание координационного совета при правительстве региона по вопросам развития торговли.

Замначальника управления рынка продовольствия и лицензирования областного аграрного ведомства Павел Гусев обсудил с представителями районных администраций, курирующими вопросы экономики и развития торговой деятельности, активизацию работы по подключению к системе ЕГАИС объектов торговли, находящихся в сельской местности.

«До 1 июля нам необходимо завершить подключение и уже приступить к работе. Это необходимо сделать в установленные сроки, обозначенные законодательством. Подключение всех объектов к данной системе позволит нам обеспечить решение задач по легализации алкогольного рынка на территории региона», — сказал он.

Павел Гусев поручил предоставить перечень населенных пунктов, где отсутствует доступ к интернету, сообщает пресс-центр облправительства.

«Данный перечень будет утвержден постановлением правительства Российской Федерации, что повлечет освобождение объектов, расположенных в данных населенных пунктах, от фиксации сведений о розничной реализации алкогольной продукции в системе ЕГАИС», — пояснил замначальника управления.

Он также подчеркнул важность проведения мониторингов с целью пресечения незаконного оборота алкоголя.

«Необходимо данные мероприятия запланировать, работать в оперативном режиме, проводить мониторинговые выезды в объекты торговли, предприятия общественного питания, привлекать к данной работе представителей общественности и молодежных организаций», — призвал Павел Гусев.