Кувайцев проверил состояние поля на стадионе «Зенит»

Поле было засеяно около двух недель назад в соответствии с требованиями FIFA и рекомендациями Министерства спорта РФ семенами трав мятлик луговой и райграс пастбищный.

«После засева поле было покрыто укрывным материалом, проводился постоянный полив. Как результат — уже взошел райграс пастбищный. Мятлик луговой, который придаст полю изумрудный цвет, также начал всходить», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время подрядная организация занимается устройством наружного водопровода, наружной хозяйственно-бытовой канализации, дренажной системы поля с искусственным покрытием, общестроительными работами по котельной. Также проводится установка мачт освещения, арматурных каркасов перекрытия первого этажа административного здания и устройство монолитного перекрытия первого этажа. Начались работы по благоустройству территории.

По словам Виктора Кувайцева, необходимо позаботиться о сохранении травы. Он поручил проработать вопрос об организации теплицы, чтобы при необходимости оперативно заменить поврежденный участок поля.