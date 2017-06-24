В п. Лесном 23 июня торговали суррогатной водкой без лицензии

В Пензенской области сотрудники регионального минсельхоза провели мониторинговые мероприятия в части легализации алкогольного рынка.

Напомним, 23 июня на территории муниципальных образований была запрещена реализация алкоголя в связи с проведением выпускных вечеров.

«В ходе выезда в торговом объекте, расположенном в г. Каменке вдоль автотрассы М5, а также в объекте торговли, расположенном в пос. Монтажный г. Пензы, установлены факты реализации алкогольной продукции», — сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, в магазине в пос. Лесном торговали водкой без лицензии с признаками фальсификата.

Информацию о нарушениях направили в территориальные отделения полиции.