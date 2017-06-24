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Кувайцев проверил состояние дворов у домов на ул. Кижеватова и Краснова

24 июня в 14:59 262 просмотра
«Формирование современной городской среды».

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25 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев совершил обход дворовых территорий в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды».

Члены выездного совещания осммотрели дворы домов № 33 по улице Кижеватова и 45 по улице Краснова.

«Здесь уже утверждены дизайн-проекты благоустройства. Согласно им, на территориях МКД планируется устройство подъездов, тротуаров и автостоянки асфальтобетонным покрытием, установка бордюрного камня, лавочек, урн, а также ремонт канализационных люков», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что благоустройство дворов должно быть комплексным. Также для того, чтобы территория имела законченный вид, необходимо провести дополнительные работы: ремонт входных групп, лестничных маршей, козырьков подъездов, произвести покраску ограждений. Это будет выполнено управляющими компаниями.

«В конкурсе выиграли те территории МКД, где проживают жители с высокой гражданской позицией. Те, которые неравнодушны к своему двору и городу. Поэтому я уверен, что они приложат максимальные усилия, чтобы именно их дворовую территорию называли лучшей», — сказал мэр.

В ходе обхода первый вице-мэр Сергей Волков посетил территорию школы № 28, ее состоянием он остался недоволен и поручил до 15 июля произвести покос травы, кронирование деревьев, санитарную очистку, а также изыскать возможность ремонта входных групп.

«Если директор школы не проведет данную работу, будет поставлен вопрос о дальнейшем пребывании его в должности», — добавили в мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_blagoustroystvo_dvorov_dolzhno_byt_kompleksnym/

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