Под Нижним Ломовом перевернулся «ВАЗ», есть пострадавшие

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 5.40 на повороте в село Усть-Каремша. Перевернулся автомобиль «ВАЗ-2110», в результате чего пострадало несколько человек.

По данному факту ведется проверка.