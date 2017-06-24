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Под Нижним Ломовом перевернулся «ВАЗ», есть пострадавшие

24 июня в 15:34 272 просмотра

24 июня в Нижнеломовском районе Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 5.40 на повороте в село Усть-Каремша. Перевернулся автомобиль «ВАЗ-2110», в результате чего пострадало несколько человек.

По данному факту ведется проверка.


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