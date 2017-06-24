В Пензе обсудили качество ремонта дорог

Заседание прошло в департаменте ЖКЗ Пензы, особый акцент в ходе обсуждения был сделан на качественное восстановление благоустройства ресурсоснабжающими организациями после проведения земляных работ.

«В большинстве случаев через некоторое время на месте работ образуются провалы. Пора прекращать такую практику. Сделайте лучше качественно, но один раз», — сказал замдиректора департамента Денис Леонтьев.

Также внимание подрядчиков обратили на приведение обочин в надлежащее состояние сразу же, в ходе ремонта дорог.

По информации ведомства, выполнение федеральной программы «Безопасные качественные дороги» идет строго согласно графику, на некоторых объектах есть опережение.

Также в ходе совещания обсудили ситуацию с дорогой на улице Беляева и перекрестке улиц Кулакова и Суворова.

После капремонта сетей на улице Кулакова на проезжей части приступили к асфальтировке. Из-за некачественных работ на дороге образовался провал. Теперь в кратчайшие сроки ресурсоснабжающая организация за свой счет должна восстановить провал, причем именно по той технологии, которая использовалась при ремонте всей проезжей части.

«Все организации были осведомлены о том, что Пенза вошла в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Вам было рекомендовано провести ремонт сетей на тех участках дорог, которые попали под данную программу до того момента, как на них начнет работать подрядная организация. К сожалению, нас услышали не все», — сообщил Денис Леонтьев.

В результате произошел прорыв водопровода на улице Беляева. ООО «Горводоканал» раскопал одну полосу дороги с новым асфальтом. Теперь после завершения работ за свой счет организация будет восстанавливать ее, сообщили в пресс-службе мэрии.