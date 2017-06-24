Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Кувайцев сделал замечание пензенским подрядчикам за мусор на дорогах
Ремонт теплосетей на ул. Пушкина обещают завершить 26 июня
Под Нижним Ломовом перевернулся «ВАЗ», есть пострадавшие
Кувайцев проверил состояние дворов у домов на ул. Кижеватова и Краснова
В п. Лесном 23 июня торговали суррогатной водкой без лицензии
Кувайцев проверил состояние поля на стадионе «Зенит»
На ул. Тамбовской иномарка, ехавшая по встречке, попала на видео
Кувайцев призвал ускорить работы по переселению жильцов ул. Ударной, 35
Скворцова: В регионе есть потрясающие сдвиги по многим направлениям медицины
В школах Пензы выпускные вечера прошли без происшествий

В Пензе обсудили качество ремонта дорог

24 июня в 15:56 336 просмотров
«Безопасные качественные дороги».

" data-title="В Пензе обсудили качество ремонта дорог — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе обсудили вопросы ремонта улично-дорожной сети и выполнение федеральной программы «Безопасные качественные дороги».

Заседание прошло в департаменте ЖКЗ Пензы, особый акцент в ходе обсуждения был сделан на качественное восстановление благоустройства ресурсоснабжающими организациями после проведения земляных работ.

«В большинстве случаев через некоторое время на месте работ образуются провалы. Пора прекращать такую практику. Сделайте лучше качественно, но один раз», — сказал замдиректора департамента Денис Леонтьев.

Также внимание подрядчиков обратили на приведение обочин в надлежащее состояние сразу же, в ходе ремонта дорог.

По информации ведомства, выполнение федеральной программы «Безопасные качественные дороги» идет строго согласно графику, на некоторых объектах есть опережение.

Также в ходе совещания обсудили ситуацию с дорогой на улице Беляева и перекрестке улиц Кулакова и Суворова.

После капремонта сетей на улице Кулакова на проезжей части приступили к асфальтировке. Из-за некачественных работ на дороге образовался провал. Теперь в кратчайшие сроки ресурсоснабжающая организация за свой счет должна восстановить провал, причем именно по той технологии, которая использовалась при ремонте всей проезжей части.

«Все организации были осведомлены о том, что Пенза вошла в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Вам было рекомендовано провести ремонт сетей на тех участках дорог, которые попали под данную программу до того момента, как на них начнет работать подрядная организация. К сожалению, нас услышали не все», — сообщил Денис Леонтьев.

В результате произошел прорыв водопровода на улице Беляева. ООО «Горводоканал» раскопал одну полосу дороги с новым асфальтом. Теперь после завершения работ за свой счет организация будет восстанавливать ее, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/kachestvo_remonta_dorog_obsudili_na_ezhenedelnom_operativnom_soveshchanii/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics