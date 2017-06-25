Виктор Кувайцев проверил процесс переезда жителей Ударной

В ходе визита участники проверили, как идет процесс переезда жителей лома № 35.

Сейчас вещи жильцов перевозят две газели. Машины подъезжают каждые два часа. Количество желающих выехать за выходные увеличилось вдвое.

В ходе осмотра первых этажей было выяснено, что во всех подъездах вырыты погреба, не предусмотренные проектом. Это усугубляет ситуацию.

Виктор Кувайцев поручил проводить поквартирный обход три раза в день, а также фиксировать съезжающих квартирантов, чтобы иметь полную картину о темпах переезда. Кроме того, необходимо приступить к монтажу ограждения дома во избежание несчастных случаев.