Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензенской области из-за холода может погибнуть часть урожая
В Пензенской области готовятся к Всероссийскому Сабантую
В Пензе затянулся ремонт тепломагистрали на ул. Пушкина
Пензенские МФЦ будут оказывать услуги по трудоустройству
В пензенском зоопарке устроили показательное кормление оленей
На ремонт пензенских дорог вышли десять бригад
В Пензе проверили места отдыха у водоемов
В Пензенской области отремонтируют 14 школьных спортзалов
Кувайцев поручил ускорить темп ремонта дорог в Пензе
Кувайцев сделал замечание пензенским подрядчикам за мусор на дорогах

Виктор Кувайцев проверил процесс переезда жителей Ударной

25 июня в 13:10 872 просмотра
, которое провел глава администрации города Виктор Кувайцев.

" data-title="Виктор Кувайцев проверил процесс переезда жителей Ударной — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе прошло выездное совещание на улице Ударной, которое провел глава администрации города Виктор Кувайцев.

В ходе визита участники проверили, как идет процесс переезда жителей лома № 35.

Сейчас вещи жильцов перевозят две газели. Машины подъезжают каждые два часа. Количество желающих выехать за выходные увеличилось вдвое.

В ходе осмотра первых этажей было выяснено, что во всех подъездах вырыты погреба, не предусмотренные проектом. Это усугубляет ситуацию.

Виктор Кувайцев поручил проводить поквартирный обход три раза в день, а также фиксировать съезжающих квартирантов, чтобы иметь полную картину о темпах переезда. Кроме того, необходимо приступить к монтажу ограждения дома во избежание несчастных случаев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_vyezdnoe_soveshchanie_na_ulitse_udarnoy/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics