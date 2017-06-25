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Кувайцев поручил ускорить темп ремонта дорог в Пензе

25 июня в 14:10 436 просмотров
, на которых идут работы в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил дорожные объекты, на которых идут работы в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает преасс-служба мэрии, на улице Краснова градоначальник оценил техническую оснащенность дорожных бригад. Полотно на этом участке уже отфрезеровали, установили дополнительные ливнеприемники.

Виктор Кувайцев поручил, чтобы колодцы инженерных коммуникаций находились на одном уровне по высоте. Также он призвал увеличить темпы работ.

«Параллельная улица Калинина также вошла в программу, и на ней приступили к подготовительным работам. Таким образом, у людей не будет возможности беспрепятственно проехать в центр города и обратно. Ремонт необходимо закончить строго в срок», — отметил Виктор Кувайцев.

Еще один участок, который вошел в программу — проезжая часть по улице 40 лет Октября.

«При выполнении ремонта на этой дороге необходимо провести работы по отводу воды, чтобы жители смогли спокойно подойти к пешеходному переходу, а также качественно произвести примыкание дороги к федеральной трассе и заезда в частный сектор», — подчеркнул Виктор Кувайцев .

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_potreboval_ne_zatyagivat_s_remontom_dorog/

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