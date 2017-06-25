Пензенские МФЦ будут оказывать услуги по трудоустройству

С 1 июля пензенские многофункциональные центры будут оказывать услуги по трудоустройству граждан.

Как сообщает телеканал «Экспресс», планируется также расширить перечень услуг для индивидуальных предпринимателей. Жители Пензы по-прежнему могут получить государственные и муниципальные услуги получить в электронном виде через портал «Госуслуги.ру»

«С помощью портала заявитель может подать заявку, получить более востребованные услуги. Получить и обменять паспорт гражданина РФ, заграничного паспорта старого и нового образца, получить справку о сумме начисленных налогов, пошлин, штрафов и сразу их оплатить», — рассказала начальник отдела предоставления государственных и муниципальных услуг Пензы Ольга Новикова.

Кроме того, с 1 июля начнет работать интерактивная площадка для предпринимателей, где они смогут обмениваться опытом друг с другом. На сегодняшний день многофункциональные центры оказывают более 300 государственных и муниципальных услуг.