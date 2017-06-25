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В пензенском зоопарке устроили показательное кормление оленей

25 июня в 15:59 288 просмотров
, не смотря на стройное и легкое телосложение, тоже любят плотно покушать. В их меню нет ничего вредного, только овощи, фрукты, комбикорм и самое любимое и полезное лакомство — соль-лизунец.

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Пятнистые олени, не смотря на стройное и легкое телосложение, тоже любят плотно покушать. В их меню нет ничего вредного, только овощи, фрукты, комбикорм и самое любимое и полезное лакомство — соль-лизунец.

Посетители смогли не только увидеть, чем они питаются, но и узнать интересные подробности из жизни этих благородных животных.

«Некоторые олени специально разрывают солончаки, чтобы добывать соль, некоторые спускаются к морю, чтобы облизывать камни, поедают ламинарию, в составе которой тоже много соли «, — рассказала ученый секретарь Пензенского зоопарка Лилия Ковалева.

Олени олицетворяют благородство, величие, красоту, грацию и быстроту. О рационе и повадках этих животных в Пензенском зоопарке рассказывают в рамках показательного кормления. Акция, по словам специалистов, не только интересна, но и полезна для посетителей.
«Мы пишем предупреждающие таблички, чтобы не кормили животных, посетители не всегда знают, что едят питомцы», — поделилась методист Пензенского зоопарка Людмила Акулюшина.

Как сообщает телеканал «Экспресс», уссурийского пятнистого оленя в естественной среде встретишь нечасто, этот редкий подвид занесен в Красную книгу. Пензенский зоопарк может похвастаться экспозицией, в которой представлено несколько самок и хозяин гарема — молодой олень.

Фотография: http://tv-express.ru/sobitiya/v-penzenskom-zooparke-ustroili-pokazatelnoe-kormlenie-olenej

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