В Пензенской области готовятся к Всероссийскому Сабантую

Выездное совещание по организации проведения Всероссийского сельского Сабантуя состоялось в Городищенском районе Пензенской области.

Выездное совещание, посвященное организации проведения VIII Всероссийского сельского Сабантуй состоялось в селе Средняя Елюзань Городищенского района, под руководством первого заместителя председателя правительства — руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, участники совещания обсудили вопросы организации электрификации, водоснабжения, связи площадки, на которой пройдет всероссийский праздник. А также другие вопросы, касающиеся сферы транспорта, безопасности, встречи гостей, культурных и спортивных мероприятий, запланированных на время праздника.

VIII Всероссийский сельский Сабантуй в Пензенской области состоится 22 июля. Накануне, 21 июля, в селе Средняя Елюзань пройдет праздничный концерт мастеров искусств Республики.