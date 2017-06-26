Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе ЕГЭ по иностранным языкам в резервный день прошел без сбоев
В российских школах через три года может появиться новый предмет
В Пензе 13 выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Пензенские кадеты участвуют в соревнованиях ПФО
В Пензе ЕГЭ по географии и информатике в резервный день прошли без нарушений
В Пензе 22 июня откроют третью очередь комплекса «Афганские ворота»
В пензенском госуниверситете стартовала приемная комиссия
В Пензе на Юбилейной площади и в ККЗ чествовали медалистов
Открылась первая смена кузнецкого лагеря «Луч»
Пензенские ученики справились с ЕГЭ лучше, чем в прошлом году

В Пензенской области появятся баннеры с рекламой грамотной речи

26 июня в 09:40 28 просмотров

В Пензенской области для популяризации русского языка и грамотной речи будут создавать социальную рекламу.

С такой инициативой выступили члены Совета по русскому языку при региональном правительстве.

«На заседании Совета был рассмотрен вопрос о создании и размещении на территории Пензенской области баннеров, популяризующих русский язык и грамотную речь. В этой связи решено провести среди учащейся молодежи конкурс на лучшую социальную рекламу с соответствующей тематикой. Положение о конкурсе будет разработано к началу нового учебного года», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Также участники Совета обсудили вопросы о продвижении русского языка в региональных СМИ, проведение в учебных заведениях Пензенской области Недели русского языка в рамках празднования Международного дня родного языка (21 февраля), мастер-классов по лингвистическому краеведению для учителей-словесников и др.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics