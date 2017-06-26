В России некоторые виды овощей за пять месяцев подорожали на 80%

В России с января по май минимальный набор продуктов питания подорожал почти на 10%.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на Росстат, рост составил более четырех тысяч рублей, он обусловлен увеличением цен на овощи — по некоторым позициям цены выросли на 80%.

По данным ведомства, наибольший рост зафиксировали в апреле-мае, в период с января по апрель цены выросли только на 5%. По словам экспертов, такая ситуация не будет продолжаться долго, так как в июле продукцию свежего урожая можно будет приобрести по более низкой цене. Производители прогнозируют, что стоимость овощей и вовсе может упасть ниже их себестоимости.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце мая составила 4036 рублей, с начала года цены выросли на 9,4%. Инфляция в России за пять месяцев составила 1,7%.

В минимальный набор продуктов входят разные виды мяса, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты, чай и ряд других продуктов. Всего в списке — 33 наименования.