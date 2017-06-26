На набережной Суры планируется установить плавучую сцену

«Улица Славы — в увязке с площадью Ленина и набережной, сейчас разрабатывается концепция ее развития, и мы до конца июня планируем получить дизайн-проект на данную территорию, она включена в программу «Создание комфортной городской среды», — сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

По его словам, внешний вид ул. Славы изменится в 2018—2022 годах.

Также продолжается реконструкция набережной. По задумке, на ней будут не только прогулочные зоны, но и зоны озеленения, отдыха, детская зона, велодорожка.

«Там будет качественная среда, включая амфитеатр, надеемся, что будет плавучая сцена, надеемся, что будут проведены мероприятия по очистке русла реки», — отметил главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе и добавил, что сейчас рабочая группа занимается разработкой инвестиционного предложения.

На повестке дня стоит и вопрос расселения ул. Урицкого, которая занята частными домами, коммерческими объектами.

«Администрация проводит ряд мероприятий, связанных с поэтапным расселением данных территорий. Это будет связано с тем, что мы разрабатываем проектно-сметную документацию на вынос Шелоховского коллектора, определена территория, где будут очистные сооружения, они будут полностью подземного типа, для этих мероприятий надо будет расселить участки на ул. Урицкого. На сегодняшний день мы не имеем правовых оснований что-либо изымать. Планируем начать эту работу к концу года», — отметил Магомед Агамагомедов.