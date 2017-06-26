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В Пензенской области 13 многодетных семей улучшили жилищные условия

26 июня в 15:33 282 просмотра

По состоянию на 23 июня 2017 года 13 многодетных семей Пензенской области улучшили свои жилищные условия.

Всего за июнь 2017 года 5 535 многодетных семей получили ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на сумму 237,8 млн рублей, 115,5 млн из которых — из федерального бюджета.

«С начала года на эти цели направлено 6,32 млн рублей», — сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Всего 2017 году в региональном бюджете предусмотрено 48,99 млн рублей для 68 многодетных семей, которые получили право на предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий.


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