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В Пензу вернулась первая смена детского лагеря «Приморский»

26 июня в 16:11 238 просмотров
«Приморский» в Кабардинке завершилась первая смена. В июне на Черноморском побережье отдохнули полторы сотни пензенских мальчишек и девчонок.

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В пансионате «Приморский» в Кабардинке завершилась первая смена. В июне на Черноморском побережье отдохнули полторы сотни пензенских мальчишек и девчонок.

На перрон вокзала «Пенза-1» родители, бабушки, дедушки пришли встречать своих детей и внуков. 150 юных пензенцев вернулись из пансионата «Приморский». На Черноморском побережье ребята отдыхали 21 день, сообщает телеканал «Экспресс».

Во время дальней дороги из Кабардинки в Пензу за ребятами присматривали сопровождающие. Питались дети в вагоне-ресторане, это входило в стоимость путевок. Из регионального бюджета было выделено 20 миллионов рублей на отдых и оздоровление 500 юных пензенцев из малообеспеченных семей.

«Мы, если честно, думали, что погода будет хуже, но было солнце. Дети чуть ли не с первого дня начали купаться. Они накупались и назагорались вдоволь, все было отлично», — рассказала инструктор по физической культуре пансионата «Приморский» Анастасия Фролягина.

Вторая смена юных пензенцев отправится на Черное море в конце июня, а в сентябре в Краснодарский край поедет самая многочисленная группа из 300 детей.


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