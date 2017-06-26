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Пензенские гимнасты представят горожанам лучшие выступления

26 июня в 16:18 196 просмотров
«Буртасы» пройдет фестиваль гимнастики (0+).

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В Пензе 30 июня в большом зале дворца спорта «Буртасы» пройдет фестиваль гимнастики (0+).

Спортивное мероприятие проводится, чтобы подвести итоги прошедшего спортивного учебного года и отметить достижения учащихся школы на различных соревнованиях.

Участниками фестиваля выступят воспитанники отделений спортивной и художественной гимнастики. Они представят свои лучшие выступления.

«Планируется, что мероприятие посетят глава города Пенза Валерий Савельев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев», — сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Начало мероприятия — в 18.00.


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