Пензенские гимнасты представят горожанам лучшие выступления

В Пензе 30 июня в большом зале дворца спорта «Буртасы» пройдет фестиваль гимнастики (0+).

Спортивное мероприятие проводится, чтобы подвести итоги прошедшего спортивного учебного года и отметить достижения учащихся школы на различных соревнованиях.

Участниками фестиваля выступят воспитанники отделений спортивной и художественной гимнастики. Они представят свои лучшие выступления.

«Планируется, что мероприятие посетят глава города Пенза Валерий Савельев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев», — сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Начало мероприятия — в 18.00.