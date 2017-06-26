Пензенские гимнасты представят горожанам лучшие выступления

Спортивное мероприятие проводится, чтобы подвести итоги прошедшего спортивного учебного года и отметить достижения учащихся школы на различных соревнованиях.
Участниками фестиваля выступят воспитанники отделений спортивной и художественной гимнастики. Они представят свои лучшие выступления.
«Планируется, что мероприятие посетят глава города Пенза Валерий Савельев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев», — сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.
Начало мероприятия — в 18.00.