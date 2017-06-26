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Белозерцев: На выборах в ЗС главное — обеспечить безопасность людей

26 июня в 16:27 224 просмотра

26 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел в региональном правительстве заседание антитеррористической комиссии.

«Сегодня мы обсудим состояние антитеррористической безопасности при осуществлении транспортно-экспедиционной деятельности. Наши коллеги из УФСБ провели ряд мониторинговых мероприятий, в результате которых выявлены недостатки в указанной сфере деятельности. Поэтому первым вопросом заседания предлагаю рассмотреть результаты мониторинга и послушать приглашенных руководителей транспортных компаний о причинах выявленных недостатков и принимаемых мерах по их устранению», — проинформировал глава региона.

Также в ходе комиссии был рассмотрен вопрос, связанный с мерами по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов в региональное ЗакСобрание.

«Мероприятие — массовое, с участием большого количества избирателей, на сентябрьских выборах будет задействовано более тысячи избирательных участков. Конечно, работа предстоит очень значительная. Наша задача — обеспечить безопасность наших граждан на выборах в 2017 году», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В рамках заседания также прозвучал доклад руководителей министерств образования, культуры и туризма Пензенской области о проводимой работе в рамках регионального плана по противодействию идеологии терроризма и реализации стратегии государственной и национальной политики.

В завершении заседания губернатор предложил утвердить положения и регламент, разработанный аппаратом АТК (антитеррористической комиссии) Пензенской области.

Фотография: Фото Анны Балашовой

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