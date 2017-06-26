В Пензенской области на дома культуры направят 25 млн рублей

В Пензенской области на дома культуры направят почти 25 млн рублей

Из них 22,2 млн рублей - субсидии федерального, а 2,5 млн — регионального бюджетов.

Проект постановления в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу (документ имеется в распоряжении редакции).

Учреждения культуры, получающие средства, разделены на две группы — в зависимости от целей, на которые будут потрачены деньги:

— развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях;

— ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях.

На укрепление материально-технической базы больше всего средств получат «Межпоселенческий центральный районный библиотечно-досуговый центр» Никольского района (1,8 млн рублей), Городищенский районный дом культуры (1,2 млн рублей), Библиотечно-культурный центр Спасского района (1 млн).

На ремонт больше всего субсидий планируют перечислить Богородскому поселенческому культурно-досуговому центру в Мокшанском районе (2,9 млн рублей), библиотечно-культурному центру Вадинского района (2,8 млн), межпоселенческому центральному районному Дому культуры Башмаковского района (2,5 млн).