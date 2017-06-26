Какие территории Пензы преобразятся к 2022 году

Главный художник Пензы Сергей Петров рассказал «Эху Пензы» о том, какие территории, помимо площади Ленина, набережной, ул. Белинского и Славы, преобразятся в ближайшие годы.

По словам Сергея Петрова, в плане благоустройства также стоят несколько скверов: «Копилка пословиц», на улицах Пушкина, Суворова, Октябрьской, скверы им. Дзержинского и им. Белинского.

Кроме того, работы будут проведены на Привокзальной и Фонтанной площадях, на ул. Октябрьской — до пересечения с ул. Московской, на ул. Московской — от Бакунина до Октябрьской и от Кураева до Спасского собора, на ул. Бакунина, Гладкова.

Дизайн-проекты этих участков разрабатывают четыре пензенских мастерских, курирует проекты московская компания.

Ожидается, что центральная часть города будет преображаться поэтапно — до 2022 года.

«Конкретные даты будут решаться на этапе, когда будут согласовываться проекты и будет получена информация о финансировании», — пояснил Сергей Петров.