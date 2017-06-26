Фонд «Рука помощи бездомным животным» скоро может прекратить свое существование, а над его четвероногими постояльцами нависла угроза оказаться на улице. Арендаторы предъявили организации иск на неподъемную сумму.

«Произошло то, к чему ни я, ни моя команда не была готова — пришел иск от компании ООО «Комфортный дом» за долги аренды в период 2015/2016 года на огромную для нас сумму, которую нам нечем покрыть. А это означает суд, судебные издержки, арест счета и в конечном итоге — закрытие нашего Центра. Это катастрофа не только лично для меня, но и для сотни животных, огромного количества собак-инвалидов, которым некуда будет пойти!» — написала в группе благотворительного фонда соцсети «ВКонтакте» его директор Дарья Жалнина 25 июня.

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» связались с ней и расспросили о том, как развивается ситуация.

«Сумма задолженности — более 239 тысяч рублей. К сожалению, мы сами не в курсе, как такое могло произойти, предыдущий директор ушла и не ввела нас в курс дела, поэтому для нас это был шок. Мы вышли на связь с компанией «Т-Строй» и пока на словах договорились о рассрочке в несколько месяцев. Думаю, завтра будем общаться официально. Пока дело до суда не дошло, и, скорее всего, будет принято мировое соглашение», — рассказала она.

Также директор благотворительного фонда сообщила о том, что в соцсетях идет активный сбор пожертвований на погашение долга. Если средства собрать не удастся, то десятки больных животных окажутся на улице, где их ждет верная смерть.

Подробную информацию о том, как помочь фонду и его питомцам выжить, можно найти в группе.