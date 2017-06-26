Реальные доходы пензенцев в мае не дотянули до уровня 2016 года

Пензастат опубликовал данные о доходах и расходах жителей региона с 2010 по май 2017 года.

По данным статистики, в мае 2017 года жители Пензенской области зарабатывали, в среднем, по 21 390,3 рублей. Реальные денежные доходы не дотянули до уровня прошлого года и составили 98,8% от зарплаты в мае 2016-го [реальные доходы — денежные доходы населения, исчисленные с учетом реальных цен на товары и услуги и взимаемых налогов]. Расходы среднего пензенца при этом составили 21 100,2 рублей.

Если сравнивать заработок жителей региона за шесть лет, то оказывается, выше всего реальные доходы были в январе 2012-го — 152,4%.