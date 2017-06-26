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Робототехник из Пензы стал призером Всероссийской Олимпиады

26 июня в 17:39 146 просмотров
, участие в которых приняли 11 человек из Пензенской области.

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В Университете Иннополис завершились соревнования лучших робототехников России, участие в которых приняли 11 человек из Пензенской области.

«В «Творческой» категории пензенца отметили в спецноминации «За лучшее исследование по теме проекта», — сообщает пресс-служба Университета Иннополис.

Общей темой олимпиады в этом году стало «Устойчивое развитие». В течение двух дней юные робототехники продемонстрировали, как с помощью технологий избавить города от парниковых газов и облегчить инвалидам поход за продуктами.

Победители и призеры станут участниками федеральных учебно-тренировочных сборов на базе ИТ-вуза. В сентябре по итогам сборов объявят состав сборной России, которая отправится на Всемирную олимпиаду роботов в Коста-Рику.

Университет Иннополис проводит Всероссийскую Робототехническую Олимпиаду с 2014 года. В прошлом году мероприятие собрало 557 детей из 51 региона страны. На международных соревнованиях в Нью-Дели наши спортсмены завоевали четыре медали.

Фотография: Пресс-служба Университета Иннополис

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