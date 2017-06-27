В Кузнецке чествовали 60 медалистов (видео)

В Кузнецке для почти 400 юношей и девушек состоялся выпускной вечер. Вчерашних 11-классников чествовали на центральной площади города. С окончанием школы выпускников поздравили и официальные лица.

«Я хотел бы пожелать вам одного: чтобы вы ставили перед собой высокие сложные цели и достигали их. Мы любим вас, надеемся на вас, следим за вами и будем рады вашим успехам. В добрый путь, дорогие мои», — обратился к выпускникам глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

На центральной площади Кузнецка чествовали, в том числе, юношей и девушек, которые добились наибольших успехов в обучении. В 2017 году в Кузнецке — 60 медалистов. Отличников и их родителей поздравило руководство города. Завершилась церемония традиционным вальсом, сообщает телеканал «Экспресс».