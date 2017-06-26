Белозерцев поручил проверить обеспечение безопасности грузоперевозок

26 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел заседание антитеррористической комиссии Пензенской области. В частности, глава региона обратил внимание на обеспечение безопасности в сфере грузоперевозок и поручил активнее проводить проверки транспортно-экспедиционных компаний, а также наладить обратную связь с их руководством.

«Чем раньше мы спланируем проверку в соответствии с законом, чем раньше укажем на недостатки, тем быстрее они будут устранены. Нужно проводить разъяснительную работу, взаимодействовать с компаниями. Согласуйте подготовку и проведение занятий со всеми заинтересованными ведомствами и обучайте на практике — как должна быть грамотно организована работа, как обеспечиваются антитеррористические меры, как проводится осмотр грузов. Если мы будем плотнее работать с людьми, то достигнем результата. У большинства грузоперевозчиков есть понимание того, что необходимо исполнять требования безопасности, и есть желание сотрудничать», — сказал Иван Белозерцев.

Также губернатор обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность на выборах в ЗакСобр.

«Мероприятие массовое, с большим количеством избирателей, будет задействовано более тысячи избирательных участков. Наша задача — учесть недостатки прошлых кампаний и обеспечить безопасность граждан при проведении выборов», — отметил глава региона.

По данным пресс-центра облправительства, к охране правопорядка в ходе голосования будет привлечено свыше 1 400 сотрудников полиции, включая резерв, 200 единиц автотранспорта и 1 000 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Иван Белозерцев также напомнил о необходимости неукоснительного исполнения законодательства членами избиркомов, наблюдателями и всеми ответственными лицами, задействованными в организации и проведении выборов.

Чтобы своевременно выявлять и пресекать правонарушения на всех стадиях избирательной кампании, будет работать межведомственная рабочая группа. В ее состав входят представители прокуратуры, региональной избирательной комиссии, УМВД, МЧС.