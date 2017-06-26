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Пензенские фермеры поедут в Республику Белоруссия

26 июня в 17:59 128 просмотров
, чтобы изучить опыт коллег. Поездка организована по поручению губернатора Ивана Белозерцева, сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

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Пензенские фермеры отправятся в Республику Белоруссию, чтобы изучить опыт коллег. Поездка организована по поручению губернатора Ивана Белозерцева, сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

Делегацию возглавит заместитель министра сельского хозяйства региона Эдуард Каташов. Фермеры посетят белорусские растениеводческие и животноводческие предприятия. Планируется, что делегация проведет встречу с руководством республиканского Минсельхозпрода по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области агропромышленного комплекса.

В дни пребывания делегацией запланировано посещение СПК «Агрокомбинат «Снов», где пензенский агробизнес ознакомится с производством и технологией переработки молочной продукции, посещение ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» и РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию».


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