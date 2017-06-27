Пензенцы собрали 7,7 тонн крышек для постояльцев «Дома Вероники»

Им вручили благодарственные письма. Со словами благодарности к участникам акции обратился начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

«В одиночку общественной организации реализовывать проект сложно. Но когда подключаются другие некоммерческие структуры, СМИ, волонтеры, неравнодушные люди — тогда есть хороший результат. Именно благодаря такому взаимодействию и появился «Дом Вероники», — отметил он.

Напомним, акция «Миллион добрых крышечек» проходила на территории Пензенской области весной по инициативе Союза молодежи Пензенской области при поддержке правительства региона и губернатора Ивана Белозерцева.

Пензенцы собрали 2,5 млн пластиковых крышек от полиэтиленовой тары — 7 тонн 700 кг.

«Наибольшее количество собрали Кузнецкий район (560 кг), лицей современных технологий управления № 2 г. Пензы (361 кг), детский сад № 103 областного центра «Ласточка» (80 кг). Собранное утиль-сырье отправлено на переработку, на вырученные средства — это более 100 тысяч рублей — планируется приобрести беседку для молодых инвалидов», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Руководитель проекта Мария Львова-Белова выразила надежду на то, что такие акции будут проводиться и в будущем.