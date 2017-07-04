Онлайн-брифинг по вопросам использования карты «Мир»

В ИА «Пенза-Пресс» 4 июля с 15 до 16 часов состоится онлайн-брифинг с начальником отдела платежных систем и расчетов Отделения по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка России Еленой Геннадьевной Сафьяновой на тему использования карты «Мир».

В рамках брифинга Елена Сафьянова ответит на вопросы, касающиеся перехода пензенцев на карты «Мир» национальной платежной системы, их использования для оплаты покупок, правилах снятия средств в банкоматах, возможных комиссиях и так далее.

Вопросы принимаются заранее и в день проведения брифинга на электронную почту редакции (penzapress@yandex.ru), также их можно оставить в комментариях ниже.

Елена Сафьянова: У нас в стране в кратчайшие сроки с нуля была создана Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор национальной платежной системы «Мир». Важным моментом в работе НСПК является то, что внутрироссийские операции по картам международных систем обрабатываются на территории страны, а работа системы регулируется российскими федеральными законами. До ее создания (до 2014 года) информация о таких операциях отправлялась в процессинговые центры за рубежом.

Перед тем, как ответить на вопросы, связанные с использованием карты «Мир», напомню, что вне зависимости от того, какой платежной картой вы пользуетесь, правила их безопасного использования одни и те же. Вот несколько самых элементарных норм безопасности, которыми всегда надо руководствоваться при пользовании банковской картой.

Никогда не сообщайте незнакомцам данные своей карты (ее номер, пин-код, кодовое слово и т. д. ), даже если они представляются работниками банка или госструктур. Как только речь заходит о деньгах, например, вам предлагают какие-то призы, выплаты, компенсации, сообщают о блокировке карты или списании денег с нее и предлагают помочь решить эту проблему, проявите бдительность и не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

При расчете, передавая карту другим людям, не упускайте ее из виду. Вводите ПИН-код так, чтобы он не был виден посторонним, по возможности не записывайте ПИН-код нигде и ни в коем случае не храните его в кошельке или вместе с картой. Обращайте внимание на подозрительное поведение тех, кому вы передаете карту для расчета.

Старайтесь снимать деньги в проверенных банкоматах, стоящих на охраняемой территории без доступа посторонних лиц. Внимательно следите, чтобы на банкоматах не было установлено никаких подозрительных устройств. Если вы до сих пор пользуетесь картой с магнитной полосой, замените ее на карту с чипом. Это можно сделать бесплатно в отделении вашего банка.

Прежде чем оплатить покупки товаров и услуг в Интернете, внимательно изучите название и содержание сайта, на который зашли, чтобы убедиться, что это не сайт-двойник. Не вводите свои персональные данные на сайтах, которые вызывают подозрения.

Если на ваш электронный почтовый ящик или на страницу в соцсетях с незнакомого адреса пришло письмо с вложенным файлом или ссылкой, не открывайте это письмо и не переходите по ссылке. Иначе вы рискуете загрузить на свой компьютер вирус, который позволит злоумышленникам захватить контроль над ним и получить доступ к персональным данным, например, он-лайн банку. Вы также рискуете, скачивая сомнительные мобильные приложения, которые по факту могут оказаться носителями вируса.

Скачивайте только лицензированные продукты и приложения с официальных сайтов, не открывайте письма и ссылки, поступившие с подозрительных адресов. Установите антивирус на свой компьютер и мобильный телефон.

Чтобы не стать жертвой обмана, ни в коем случае не реагируйте на сообщения государственных структур, если вас просят совершить какие-либо платежи. Гражданин получает СМС-сообщение с текстом примерно следующего содержания: «Ваша банковская карта заблокирована. Информация по телефону: 00000000000. ЦБ РФ». В качестве отправителя может быть указан короткий номер 900, а также номера с кодом 8800. Вместо «ЦБ РФ» может быть указано «Служба безопасности ЦБ», или «Centrobank», или «Сбербанк». Обращаю ваше внимание, Банк России не рассылает SMS-сообщения. Поэтому, если вы получили сообщение якобы от имени Банка России, — просто проигнорируйте его и ни в коем случае не перезванивайте по указанному в нем телефонному номеру. Мошенничества с использованием СМС-сообщений — также одна из наиболее распространенных схем, в которых аферисты прикрываются именем Банка России.

Чтобы не стать жертвой обмана, ни в коем случае не реагируйте на сообщения государственных структур, если вас просят совершить какие-либо платежи.

Главный редактор ИА «Пенза-Пресс» Елена Юсупова: Расскажите про карту «Мир»? Каков ее функционал?

Елена Сафьянова: Национальная платежная карта «Мир» позволяет выполнять все привычные операции: снятие и внесение наличных, перевод средств с карты на карту, оплата покупок и услуг, в том числе — в Интернете. Карта «Мир» создана на основе российских технологий и соответствует всем стандартам безопасности — как российским, так и международным.

Александр Белов: Как определить, что тот или иной банкомат или терминал принимает карту «Мир»? Это можно сделать визуально?

Елена Сафьянова: Конечно, можно. На устройствах обычно есть наклейки — стикеры с логотипами платежных систем, карты которых принимаются к оплате, и с логотипом платежной системы «Мир». Кроме того, на экранной заставке банкомата присутствует информация о том, с какой платежной системой он работает.

Роман: Все ли выплаты будут осуществляться на «Мир»?

Елена Сафьянова: Требование об обязательном переходе на национальные платежные карты не касается «разовых» перечислений: налоговых вычетов по НДФЛ, выплат в наличной форме, единовременных выплат и др.

Валера Тищенко: Можно ли расплачиваться картой «Мир» в Интернете?

Елена Сафьянова: Еще раз отмечу, что картой «Мир» вы можете оплачивать покупки товаров и услуг в Интернете.

На данный момент активно ведется настройка Интернет-эквайринга, а число Интернет-магазинов, принимающих к оплате карту «Мир», постоянно растет. Ищите значок платежной системы «Мир» в разделе «Оплата».

Более того, онлайн-платежи по карте «Мир» защищены собственной технологией MirAccept, которая позволяет пройти полноценную 3D Secure-аутентификацию. Это значит, что при онлайн-переводе деньги не попадут к мошенникам. Для проведения операции требуется лишь ввести одноразовый код, присылаемый банком, выпустившим карту.

Галина: Можно ли сегодня по собственной инициативе получить карту «Мир»? Как это сделать?

Елена Сафьянова: Да, конечно. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение банка, который уже занимается выпуском карт. Актуальный список таких банков доступен на сайте http://mironline.ru.

Алина: В какие сроки бюджетников переведут на «Мир»?

Елена Сафьянова: Переход будет поэтапным. Действующих бюджетников переведут до 1 июля 2018 года. Новым бюджетникам и пенсионерам карты будут выдаваться уже с 1 июля текущего года. Пенсионеры, уже имеющие карты иных платежных систем, смогут сменить их на карты «Мир» по истечении срока действия текущих карт, но не позднее 1 июля 2020 года. При этом необходимо отметить, что действующий порядок выбора способа получения выплаты будет сохранен. То есть если пенсионер захочет получать пенсию наличными или на счет в банке, к которому не привязана карта, он сможет получать выплаты таким же образом. Если же он решит получать средства на карту, то ему будет выпущена карта «Мир». Пенсионерам как минимум одна карта «Мир» должна выпускаться бесплатно, без взимания каких-либо комиссий за ее обслуживание и снятие по ней наличных в банкоматах банка-эмитента.

Соответствующий закон в начале мая подписал президент России Владимир Путин.

Геннадий Коржуновский: Можно ли пользоваться картой «Мир» за границей? Во всех ли странах?

Елена Сафьянова: Картой «Мир» можно пользоваться за границей. Это возможно благодаря кобейджинговым проектам — выпуску совместных карт с международными платежными системами. Банки уже выпускают карты «Мир"-Maestro и «Мир"-JCB. Такие карты работают в России как карты «Мир», а за рубежом принимаются как международные карты. Подписаны соглашения о выпуске совместных карт с платежными системами MasterCard, American Express и UnionPay. Идет работа по обеспечению взаимного приема карт национальных платежных систем стран ЕАЭС.

Антон: Есть ли кредитные карты «Мир»? Где их можно оформить? В каких банках?

Елена Сафьянова: Банки предлагают своим клиентам широкую продуктовую линейку — от базовых дебетовых карт «Мир» до премиальных.

Для оформления платежной карты «Мир» любого типа достаточно обратиться в ближайшее отделение банка, который уже занимается выпуском карт. Актуальный список таких банков доступен на сайте НСПК www.nspk.ru в разделе «Платежная система «Мир"/ Участники платёжной системы «Мир». Прямо из списка можно попасть на сайт банка-эмитента и посмотреть, к каким продуктовым линейкам относятся выпускаемые им карты «Мир».

Антон: Есть ли какие-то спецпредложения по карте? Кэшбек? Бонусы? Работа со счетами и вкладами?

Елена Сафьянова: Держателям «Мира» будет доступна программа лояльности, в основе которой — возврат определенной части суммы, потраченной на покупку — кэшбэк. Масштабный запуск программы запланирован на осень 2017 года. Отмечу, что карта «Мир» — это такая же платежная карта и по ней доступны все привычные функции. За подробной информацией также рекомендую обратиться в банк, выдавший вам карту.

Ирина: В чем плюсы карты? Зачем мне, рядовому гражданину, ее заказывать? Что мне от этого?

Елена Сафьянова: Карта «Мир» — это национальная платежная карта. Еще раз обращаю ваше внимание, что ее оператор — Национальная система платежных карт (НСПК) — гарантирует безопасность и бесперебойность проведения внутрироссийских транзакций по банковским картам. Все операции по картам международных платежных систем теперь обрабатываются на территории страны.

Ирина Николаевна: По этой карте и ее применении очень мало информации. Сейчас бюджетников на нее переводят. У нас много вопросов. Один из главных — можно ли расплачиваться ею в магазинах и во всех ли?

Елена Сафьянова: В Пензенской области карта «Мир» принимается повсеместно. По данным НСПК, количество операций с использованием карты «Мир» в торгово-сервисных организациях области в мае 2017 года составило 19 061 (в апреле — 9 175). Средний чек в мае составил 518, 14 рублей.