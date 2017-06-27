В Пензе участники IT-лаборатории разработают новые приложения

В Пензе 3 июля в 14.00 в бизнес-инкубаторе «Паршин» (ул. Ленина, 6) состоится открытие IT-Лаборатории-2017.

«Это уже пятая IT-лаборатория и самое крупное в Пензе событие подобного формата. Образовательный проект будет работать с 3 июля по 11 августа. За 1,5 летних месяца студенты и молодые специалисты IT-отрасли смогут пройти практику или стажировку, а также повысить уровень знаний под руководством профессионалов.

В финале мероприятия команды представят свои проекты экспертам и представителям СМИ. Участники лаборатории получают не только опыт, но и возможность получить работу в одной из пензенских IT-компаний», — сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Проект призван совершенствовать и трудоустраивать участников, поддерживать молодые компании и стартапы.

В ходе работы лаборатории студенты и молодые специалисты будут разрабатывать интернет-сервисы, мобильные приложения и проекты в качестве программистов, маркетологов, рекламщиков и дизайнеров. В этом им будут помогать кураторы и представители компаний-организаторов.

Ребятам приготовили лекции и мастер-классы по следующим направлениям: IT-бизнес, маркетинг и PR, дизайн в IT.

3 июля стартуют десять проектов, среди которых пост экологического мониторинга, космические баталии, система диагностики и предупреждения аллергии и другие, сообщает министерство.