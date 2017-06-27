Депутат Гордумы потребовал вынести вотум недоверия Юрию Ильину

Выступая после отчета начальника УЖКХ города Андрея Гришина, Шаляпин отметил, что в последнее время Пенза все чаще фигурирует в эфирах федеральных телеканалов с негативной стороны как «город-катастрофа». Так, он напомнил о ЧП на ТЭЦ в Пензе и ситуации с домом на ул. Ударной, 35.

«Кто за это будет нести ответственность? Депутаты в декларации запятую не поставили, ошиблись, головы полетели. А тут даже никто дисциплинарной ответственности не понес. Я считаю, мы должны дать моральную оценку деятельности управления ЖКХ. Сейчас я перед вами ставлю вопрос о вотуме недоверия Ильину Юрию Олеговичу [вице-мэр, который курирует сферу ЖКХ].

Зампред Гордумы Иван Краснов отметил, что проблемы с износом сетей и жилого фонда есть по всей стране.

«Если это касается Ударной, 35, то я знаю, какую работу проводила администрация в этом направлении. То же и по взрыву на ТЭЦ: работа была проведена огромная и своевременно. Работа ведется, она большая, поэтому неуместно ставить вопрос о вотуме недоверия», — сказал Краснов.

Его поддержал ряд других депутатов. Владимир Мутовкин подчеркнул, что он критикует управление ЖКХ, но это не значит, что оно не работает.

«Да, не все у них получается, но работу видно, она налицо. Говорить в целом, что их работа не заслуживает доверия, — я бы так не сказал. Давайте критиковать, но стремиться к тому, чтобы было лучше, а не так, что если у кого-то есть сомнения, человека с должности уберем», — сказал он.

По его мнению, голосование по этому вопросу было бы некорректно.

Анатолий Овчаренко призвал не принимать необдуманных решений. Юрия Ильина он охарактеризовал как грамотного и профессионального человека.

«Я считаю, что он полностью набрал свой профессиональный опыт и сделает город интересным и красивым. Он работает в полную силу», — добавил депутат.

«Если мы не поставим вопрос о вотуме недоверия, мы фактически соглашаемся с тем, что сейчас происходит», — отметил в свою очередь Шаляпин и продолжил требовать постановку вопроса на голосование.

Сразу несколько депутатов попросили его сформулировать поправку так, как того требует регламент Гордумы. Начальник юридического отдела Гордумы Денис Фунякин подчеркнул, что поправка должна быть сформулирована в письменном виде.

«Она должна поступать в рамках рассматриваемого вопроса, а к нему Ильин никакого отношения не имеет», — сказал он.

Также начальник юротдела подчеркнул, что Устав Пензы не предусматривает процедуры вотума недоверия муниципальному служащему.

К вопросу депутаты вернулись в конце сессии. Олегу Шаляпину было вновь предложено сформулировать свои предложения в рамках регламента.