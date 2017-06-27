«Яндекс» выяснил, какие рецепты чаще всего ищут пензенцы

«Яндекс» рассказал о том, какие кулинарные рецепты чаще всего ищут россияне в интернете.

Как сообщает Life, больше всего жителей России интересуют рецепты блюд из курицы, картофеля и разных видов мяса.

Изучение гастрономических предпочтений россиян проводили с апреля 2016 года по март 2017-го. По словам представителей популярного поисковика, каждый месяц рецепты ищут не менее 30 млн пользователей. Из них чаще всего запрашивают рецепт блюд из курицы — каждую неделю «Яндекс» получает более 765 тысяч запросов со словами «курица» или «куриный».

«Больше всего ищут рецепты куриного салата и курицы в духовке. Это не значит, конечно, что россияне едят одну курицу — но среди тех продуктов, приготовление которых вызывает вопросы, именно курица — популярнее всего», — отмечается в сообщении поисковика.

На втором месте по количеству запросов — рецепты блюд из картофеля, на третьем — из мяса.

Среди рецептов конкретных блюд лидирует салат «Цезарь», в особенности — с крабовыми палочками. Далее по списку — различные торты и супы. На шестом месте оказались блины.

Как отмечают в компании «Яндекс», жители Пензенской области чаще других ищут рецепты блюд с рыжиками и жаворонков (сдобных булочек).