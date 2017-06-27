В Заре планируют наладить уличное освещение

Депутат Ирина Воронина спросила начальника управления ЖКХ Андрея Гришина, будет ли решен вопрос с наружным освещением проезда Рамеева. Этот вопрос поднимала многодетная семья, проживающая в микрорайоне Заря.



«Обращение было в декабре 2016 года. Был дан ответ, что в 2018 году по программе модернизации коммунальных, инженерных сетей, данное освещение будет установлено. Все ли у нас в силе и могут ли жители проезда Рамеева ожидать у себя свет в ночное время?» — уточнила депутат.



Андрей Гришин пояснил, что программа по строительству сетей уличного освещения сформирована. Светоточки появятся и на проезде Рамеева, и на перекрестке улиц Рамеева и Черничной.



«Торги будут объявлены либо в конце этой недели, либо в начале следующей», — уточнил Андрей Гришин.