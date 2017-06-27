Россия уничтожила 99% запасов химического оружия

По состоянию на 26 июня 2017 года в РФ уничтожили 39 тысяч 561 тонну отравляющих веществ, или 99%.

Шесть из семи объектов по уничтожению полностью завершили ликвидацию запасов химического оружия. Так, четыре объекта завершили уничтожение в 2015 году (в том числе — «Леонидовка» в Пензенской области). Кроме того, ранее закончилась ликвидация химического оружия в Саратовской области — в декабре 2005 года — и в Удмуртской Республике — в марте 2009 года.

С 2016 года уничтожение химического оружия осуществляется только на оставшемся объекте в Удмурдской Республике.

«Таким образом, по состоянию на 26 июня, из имевшихся пяти тысяч 745 тонн уничтожили пять тысяч 339 тонн», — сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.