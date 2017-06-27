По словам Андрея Гришина, несколько лет назад в Пензе были проблемы с вывозом мусора, однако, отметил чиновник, «мы этот этап прошли».
«Возникают сложности с вывозом мусора, но это в тех местах, где приходится менять расположение контейнерных площадок. Там зачистки производят несвоевременно. Это связано с тем, что на этих площадках работают несколько управляющих компаний, которым нужно утвердить график», — пояснил Андрей Гришин.
В качестве одного из примеров он привел контейнерную площадку на улице Кулакова, возле строящейся школы на ул. Шевченко.
«Увеличили ее объем и перенесли ближе к домам. Получилось, что там работают три или четыре управляющих компании. Сейчас для них подготовлен график», — добавил Андрей Гришин.
В управлении ЖКХ Пензы сообщили о трудностях с вывозом мусора
В Пензе проблемы с вывозом мусора возникают там, где приходится менять расположение контейнерных площадок, сообщил начальник управления ЖКХ Андрей Гришин на сессии Гордумы 27 июня.
По словам Андрея Гришина, несколько лет назад в Пензе были проблемы с вывозом мусора, однако, отметил чиновник, «мы этот этап прошли».