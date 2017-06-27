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В Каменке прошел конкурс профессионального мастерства

27 июня в 13:10 126 просмотров
«Лучший машинист фронтального погрузчика».

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Иван Белозерцев открыл конкурс профессионального мастерства «Лучший машинист фронтального погрузчика».

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, соревнования прошли в Каменке 27 июня. За звание лучшего боролись 16 специалистов дорожно-строительных организаций разных районов области.

Губернатор пожелал конкурсантам удачи и отметил значимость их труда для развития региона.

«Сегодня рабочие профессии очень востребованы. Без вашего труда невозможно проложить дорогу, построить дом, посеять и убрать хлеб, сделать станок и выпустить продукцию», — сказал Иван Белозерцев.

Конкурс «Лучший по профессии» проходит на территории региона с апреля по сентябрь 2017 года. Уже завершены два этапа соревнований — «Лучший плиточник» и «Лучший штукатур».

«Мы ежегодно проводим конкурс, чтобы подчеркнуть уважение к рабочим специальностям, повысить их престиж и привлечь молодежь в отрасль», — подчеркнул губернатор.

Итоги всех этапов соревнований будут объявлены в сентябре этого года в ходе торжественного мероприятия. Лучшие представители профессий получат главный приз — автомобиль.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/main_news/2017/06/27/12084964

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