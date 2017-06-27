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Белозерцев поблагодарил подрядчиков за ремонт путепровода в Каменке

27 июня в 13:02 156 просмотров
открытии путепровода в Каменском районе.

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27 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в открытии путепровода в Каменском районе.

Как сообщает пресс-центр облправительства, движение по путепроводу возобновлено после девяти месяцев капремонта. Он связывает две федеральные трассы — М-5 «Урал» и «Пенза-Тамбов». Также это единственная дорога, которая соединяет райцентр с восьмью сельскими поселениями и двумя микрорайонами города с общим населением более пяти тысяч человек.

«Когда команда настроена на достижение цели, получается хороший результат. Этот мост, имеющий важное стратегическое значение, более 20 лет находился в предаварийном состоянии. В регионе развиваются сельхозпредприятия, увеличиваются объемы производства. Соответственно, увеличивается и транспортный поток. Капитальный ремонт требовалось провести в сжатые сроки, но все вопросы можно решить, если правильно поставить цель и грамотно организовать работу», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что осуществить капремонт путепровода стало возможно при финансовой поддержке из федерального бюджета. В 2016 году при активном содействии губернатора Пензенской области Каменке на условиях софинансирования выделили более 100 млн рублей.

Глава региона поблагодарил сотрудников подрядной организации, трудившихся на объекте в две смены, за проделанную работу. Лучшим работникам были вручены благодарности.

«Вы работали, не покладая рук, и достойно справились с поставленной задачей!» — отметил он.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/27/12320203

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