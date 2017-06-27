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На ул. Московской устанавливают тротуарные светофоры

27 июня в 13:20 158 просмотров

27 июня на ул. Московской в Пензе начали устанавливать тротуарные светофоры.

Об этом в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» сообщил пользователь Александр Деньжаков.

«На Московской начали устанавливать знаменитые тротуарные светофоры для любителей уткнуться в гаджеты. Смотрите под ноги», — написал он.

«Здорово! Современно! Схожу, посмотрю сегодня», — прокомментировал пензенец Андрей Васин.

«Не поможет это. Пешеходам нужно рассказывать о ПДД со школы, а не просто ставить светофоры. Они их все равно не понимают и лезут не глядя вперед», — предположил пользователь Слава Косинов.

Фотография: Скриншот с https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456273482%2Fwall-118193328_591682

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