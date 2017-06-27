На ул. Московской устанавливают тротуарные светофоры

Об этом в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» сообщил пользователь Александр Деньжаков.

«На Московской начали устанавливать знаменитые тротуарные светофоры для любителей уткнуться в гаджеты. Смотрите под ноги», — написал он.

«Здорово! Современно! Схожу, посмотрю сегодня», — прокомментировал пензенец Андрей Васин.

«Не поможет это. Пешеходам нужно рассказывать о ПДД со школы, а не просто ставить светофоры. Они их все равно не понимают и лезут не глядя вперед», — предположил пользователь Слава Косинов.