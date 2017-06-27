Программа Лермонтовского праздника. ПРОГРАММА

Стала известна программа Лермонтовского праздника поэзии, который пройдет в Пензе и музее-заповеднике «Тарханы» 30 июня и 1 июля.

Мероприятия Лермонтовского праздника стартуют в Пензе 30 июня.

Программа 30 июня

В 10.30 в сквере Лермонтова начнут работу выставка-продажа народных мастеров клуба «Сурская мозаика», «Литературный привал» и выставка работ учащихся детских художественных школ города Пензы «Мой Лермонтов». Театр исторического танца «Комплимент» организует дефиле в костюмах XIX века. Стихи Лермонтова прозвучат в исполнении театра «Голос поэта».

В 11.00 начнется торжественная часть праздника и возложение цветов к бюсту поэта, также гостей ждет концертная программа.

В 20.00 в сквере Лермонтова концертная программа продолжится выступлениями пензенских творческих коллективов.

В 22.00 состоится кинопоказ фильма о поэте под открытым небом.

Программа праздника 1 июля

Гостями праздника в этот день обещают быть Анантолий Белый, Марина Девятова, Андрей Дементьев, Иосиф Кобзон, Аристарх Ливанов, Сергей Маховиков, Андрей Соколов, Сергей Князев, представители фонда «Искусство, наука и спорт», помогающего музею несколько лет.

9.00 — 20.00 — осмотр экспозиций музея.

11.00 — 11.30 — возложение цветов на могилу М. Ю. Лермонтова на территории II комплекса музея-заповедника.

10.00 — 17.00 — работа интерактивных площадок:

1-ая площадка у музейно-просветительского центра (МПЦ). «Древняя игра для ума» (шахматы):

— сеанс одновременной игры,

— «Тропинка к шахматам». Мастер-класс для начинающих.

2-ая площадка на территории мельницы."Поэзия русских песен":

— выступление фольклорного коллектива «Хопровские казаки».

3-ая площадка напротив рекламы (у ворот). «Вихорь вальса чудный»:

— мастер-класс по обучению вальсу.

4-ая площадка на правой стороне газона перед Дальним садом. «Он любил фехтование»:

— сцена фехтования,

— мастер-класс для начинающих.

5-ая площадка у дома ключника. «Лепим из глины»:

— работа на гончарном круге,

— лепка игрушек.

6-ая площадка на центральном газоне. «Тарханские пейзажи на бумаге»:

— мастер-класс по рисованию акварелью.

7-ая площадка на веранде барского дома. «Слово слушалось его, как змея заклинателя»:

— интерактивная игра по подбору эпитетов в стихи М. Ю. Лермонтова .

12.00 — творческая встреча с гостями праздника в Зеленом театре.

13.45 — концерт ансамбля «Казачья застава» (г. Пенза).

Все желающие смогут добраться до музея «Тарханы» на автобусах. Они будут отправляться с площади Ленина в 7.00. Обратное отправление в Пензу — в 15.00. Стоимость поездки — 450 рублей в оба конца.

Возрастное ограничение для всех мероприятий — 0+. Программа мероприятий предоставлена пресс-службой министерства культуры и туризма Пензенской области.