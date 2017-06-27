Программа Лермонтовского праздника. ПРОГРАММА

Мероприятия Лермонтовского праздника стартуют в Пензе 30 июня.
Программа 30 июня
В 10.30 в сквере Лермонтова начнут работу выставка-продажа народных мастеров клуба «Сурская мозаика», «Литературный привал» и выставка работ учащихся детских художественных школ города Пензы «Мой Лермонтов». Театр исторического танца «Комплимент» организует дефиле в костюмах XIX века. Стихи Лермонтова прозвучат в исполнении театра «Голос поэта».
В 11.00 начнется торжественная часть праздника и возложение цветов к бюсту поэта, также гостей ждет концертная программа.
В 20.00 в сквере Лермонтова концертная программа продолжится выступлениями пензенских творческих коллективов.
В 22.00 состоится кинопоказ фильма о поэте под открытым небом.
Программа праздника 1 июля
Гостями праздника в этот день обещают быть Анантолий Белый, Марина Девятова, Андрей Дементьев, Иосиф Кобзон, Аристарх Ливанов, Сергей Маховиков, Андрей Соколов, Сергей Князев, представители фонда «Искусство, наука и спорт», помогающего музею несколько лет.
9.00 — 20.00 — осмотр экспозиций музея.
11.00 — 11.30 — возложение цветов на могилу
10.00 — 17.00 — работа интерактивных площадок:
1-ая площадка у музейно-просветительского центра (МПЦ). «Древняя игра для ума» (шахматы):
— сеанс одновременной игры,
— «Тропинка к шахматам». Мастер-класс для начинающих.
2-ая площадка на территории мельницы."Поэзия русских песен":
— выступление фольклорного коллектива «Хопровские казаки».
3-ая площадка напротив рекламы (у ворот). «Вихорь вальса чудный»:
— мастер-класс по обучению вальсу.
4-ая площадка на правой стороне газона перед Дальним садом. «Он любил фехтование»:
— сцена фехтования,
— мастер-класс для начинающих.
5-ая площадка у дома ключника. «Лепим из глины»:
— работа на гончарном круге,
— лепка игрушек.
6-ая площадка на центральном газоне. «Тарханские пейзажи на бумаге»:
— мастер-класс по рисованию акварелью.
7-ая площадка на веранде барского дома. «Слово слушалось его, как змея заклинателя»:
— интерактивная игра по подбору эпитетов в стихи
12.00 — творческая встреча с гостями праздника в Зеленом театре.
13.45 — концерт ансамбля «Казачья застава» (г. Пенза).
Все желающие смогут добраться до музея «Тарханы» на автобусах. Они будут отправляться с площади Ленина в 7.00. Обратное отправление в Пензу — в 15.00. Стоимость поездки — 450 рублей в оба конца.
Возрастное ограничение для всех мероприятий — 0+. Программа мероприятий предоставлена пресс-службой министерства культуры и туризма Пензенской области.