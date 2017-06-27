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В ДТП в Мокшанском районе погибла пенсионерка

27 июня в 13:48
аварии, произошедшей на 372 километре дороги «Н.Новгород — Саратов» в Мокшанском районе.

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Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало об аварии, произошедшей на 372 километре дороги «Н.Новгород — Саратов» в Мокшанском районе.

Стали известны подробности ДТП. За рулем «Приоры» находился молодой человек 1998 года рождения. Его доставили в больницу.

Автомобилем «Опель Корса» управляла женщина 1978 года рождения. Врачи смотрели ее на месте происшествия и отпустили. В иномарке находились еще два пассажира — девочка 2005 года рождения и женщина 1953 года рождения. Пожилая женщина скончалась в больнице. Девочку-подростка госпитализировали.

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, по факту ДТП проводится проверка.


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