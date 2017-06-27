В ДТП в Мокшанском районе погибла пенсионерка

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало об аварии , произошедшей на 372 километре дороги «Н.Новгород — Саратов» в Мокшанском районе.

Стали известны подробности ДТП. За рулем «Приоры» находился молодой человек 1998 года рождения. Его доставили в больницу.

Автомобилем «Опель Корса» управляла женщина 1978 года рождения. Врачи смотрели ее на месте происшествия и отпустили. В иномарке находились еще два пассажира — девочка 2005 года рождения и женщина 1953 года рождения. Пожилая женщина скончалась в больнице. Девочку-подростка госпитализировали.

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, по факту ДТП проводится проверка.