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Росгвардия проверила охранников пензенских лагерей (видео)

27 июня в 15:11 264 просмотра
, как ЧОПовцы обеспечивают безопасность детей в оздоровительных лагерях региона.

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Работники частных охранных предприятий Пензенской области подверглись тщательной проверке со стороны Росгвардии. Правоохранители посмотрели, как ЧОПовцы обеспечивают безопасность детей в оздоровительных лагерях региона.

Сотрудники Росгвардии проверили работников частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность в детских оздоровительных лагерях Пензы. Тщательному осмотру подверглись все места организованного отдыха школьников.

В ходе плановых рейдов у ЧОПовцев проверяют наличие документов и оборудования и самое главное — знание служебных обязанностей.

«По практике прошлых лет самым распространенным нарушением является отсутствие обновленного удостоверения личности охранника. За данное нарушение привлекаются к ответственности сам охранник и директор частного охранного предприятия», — сказал начальник управления лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области Александр Евстифеев.

Сотрудники Росгвардии контролируют работу охранников в 29 детских оздоровительных лагерях Пензы. Проверки проводят не реже двух раз в месяц, сообщает телеканал «Экспресс».


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