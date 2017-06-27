В России хотят урезать время продажи алкоголя

В частности, предлагается запретить магазинам торговлю крепким алкоголем и вином с 21.00 до 9.00. В то же время для пива сохранить ограничение по продаже с 23.00 до 8.00.

Однако, по мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, не следует делать исключение для пива.

«Если учесть, что у нас, к сожалению, есть такое пиво, которое подчас бывает крепче вина, то я бы лишь частично поддержал новацию господ пивоваренной промышленности и запретил бы продажу с 21.00 и до 9.00 и пива, и вина, все вместе, не оставляя старого ограничения для пива», — заявил он РИА Новости.