Пензенцы добились корректировки освещения в Ахунах

На велолыжероллерной трассе в Ахунах скорректируют работу освещения. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в мэрии.

На то, что аллея в Ахунах остается вечерами без света, пожаловались горожане.

«Каждый день в 21.45 выключают свет на аллее в Ахунах, люди в это время гуляют, катаются на велосипедах и роликах. Хотелось бы, чтобы свет отключали хотя бы попозже, в 23.00, например!» — написала горожанка в «Жалобную книгу».

Ее поддержал другой пензенец.

«Как это ни странно, но и в 23.00 будут гулять и заниматься, посмотрите на Олимпийскую аллею на Западной поляне. Даешь свет!» — отметил он.

В горадминистрации сообщили, что по просьбе жителей микрорайона время работы освещения на аллее скорректируют до 28 июня.