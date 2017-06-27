В Пензе прокомментировали инцидент со сквером на ул. Краснова

По словам Андрея Гришина, земельный участок на ул. Краснова был предназначен для строительства административного здания. Индивидуальный предприниматель, выигравший торги, получил разрешение на строительство, после чего обратился в управление ЖКХ, чтобы организовать вырубку тополей.



«Мы ему обсчитали стоимость работ, выставили счет на 200 тыс. рублей, который он оплатил», — сказал Андрей Гришин, отвечая на вопрос депутата в ходе сессии Гордумы 27 июня.



Начальник УЖКХ подчеркнул, что разрешение было выдано на вырубку 20 тополей. На деле оказалось вырублено меньшее количество деревьев.



Комментируя протест местных жителей против вырубки сквера, Гришин отметил, что его территория запущена.



«Люди там выгуливали своих собак, и сквер был никому не нужен. В тот момент, когда деньги поступили в бюджет, прошли все процедуры, жители о сквере вспомнили», — сказал он.



Также он привел в пример ситуацию, которая сложилась в Тепличном — там местные жители обратились в мэрию с просьбой организовать сквер.



«Мы попросили жителей вместе выйти и прибрать территорию, но никто этого не сделал», — добавил Гришин.



Депутат Алексей Шуварин, в свою очередь, отметил, что тезис о том, что сквер никому не нужен — не совсем уместен.



«Как я понимаю, мнение жителей об этом сквере никто не выяснял. Во-вторых, хотелось бы напомнить, что организация скверов и содержание их — это обязанность муниципалитета, а не жителей. То, что действительно в некоторых случаях жители проявляют пассивную позицию в проведении субботника не означает, что муниципалитет снимает с себя обязанности по организации и содержанию этих скверов […] Логично сначала было выяснить мнение жителей, провести опрос, а потом уже вердикт выносить», — заметил он.



Депутат Юрий Зиновьев вспомнил, что есть решение пензенской Гордумы, в соответствии с которым мэрия обязана знакомить депутатов с выданными разрешениями на снос зеленых насаждений.



Глава города Валерий Савельев заметил, что если в депутатском округе проводятся какие-то мероприятия, об этом нужно извещать депутатов, и «совместно с депутатами выполнять определенные виды работ, тем более, если планируется что-то в округе преобразить».