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Житель Пензенской области ударил мать ножом, женщина скончалась

27 июня в 15:44 490 просмотров

На территории домовладения в селе Студенка Пачелмского района Пензенской области обнаружили труп женщины 1961 года рождения.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Полицейские установили причастность к преступлению сына погибшей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, ночью 26 июня женщина вместе с сыном выпивала у себя дома. Во время застолья между родственниками разгорелась ссора. Мужчина схватил нож и ударил пожилую женщину в бедро.

От массивной кровопотери женщина через непродолжительное время скончалась.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.


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