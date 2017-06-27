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В историческом центре Пензе установят зону, ограничивающую застройку

27 июня в 16:19 272 просмотра
, которая ограничивала бы застройку.

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Глава Пензы Валерий Савельев попросил представителей мэрии создать в историческом центре города зону, которая ограничивала бы застройку.

«В центральной части города много исторических, культурных памятников. Недавно на улице Московской было построено здание, которое не вписывается в этот архитектурный облик. К сожалению, мы уже ничего с этим не сделаем. Я считаю, что очень важно сохранить в центральной части нашего города культурное и историческое наследие, поэтому прошу администрацию в рамках процедуры по внесению изменений в Генеральный план города рассмотреть вопрос о том, чтобы установить в центре функциональную зону, ограничивающую застройку с учетом исторического значения данной территории», — отметил Валерий Савельев на сессии Гордумы 27 июня.

Начальник управления градостроительства и архитектуры города Магомед Агамагомедов сказал, в свою очередь, что на выполнение этой работы требуется около двух месяцев.


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