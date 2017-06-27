Житель Пензенской области в пьяной драке убил собутыльника

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, молодой человек днем 5 марта находился в гостях у своего знакомого. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил хозяина в грудь.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. При вынесении решения суд учел, что он имел непогашенную судимость. Мужчине назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничение права управлять транспортным средством на год.

Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшего 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщают в ведомстве.